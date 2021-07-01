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تأجيل النَّظر في قضية مستشفى السَّلط لشهرين

الخميس، 01-07-2021 02:37 م

تأجيل النَّظر في قضية مستشفى السَّلط لشهرين

مستشفى_السلط_الحكومي_الجديد


الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان، اليوم الخميس، تأجيل النَّظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي حتى بداية شهر أيلول المقبل بسبب العطلة القضائية المقررة وفقا لأحكام القانون.

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وجاء قرار المحكمة بعد أن عقدت 27 جلسة في القضية بدأت في نيسان الماضي، استمعت خلالها إلى 47 شاهدًا قدمتهم النيابة العامة، بينهم 4 أطباء شرعيين، وتبقى 9 خبراء من المقرر الاستماع لهم في الجلسة المقبلة ليصبح العدد الكلي للشهود 66 شاهدًا.


وعقدت المحكمة جلستها العلنية رقم 27 اليوم برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، واستمعت المحكمة فيها لشهادة طبيبين شرعيين جديدين، واللذين أكدا للمحكمة أسباب الوفاة التي حدثت للمتوفين في القضية خاصة الذين قاموا بالكشف عليهم.


ووجه وكلاء الدفاع وهيئة النيابة العامة عدداً من الأسئلة للطبيبين حول التقارير التي تم تنظيمها والتوقيع عليها من قبلهم.

 




 

 


 

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