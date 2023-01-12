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الخميس، 12-01-2023 09:58 ص

تأمين معتمرين تعطلت حافلتهم على طريق العدسية - ناعور

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الوكيل الإخباري - قدمت كوادر الدوريات الخارجية المساعدة لحافلة معطلة كانت تقل مجموعة من المعتمرين على طريق العدسية ناعور، حيث كانت الحافلة معطلة بموقع معيق للمسرب الأيسر من الطريق.

وقال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام إنه تم العمل على رفع حافلة لخارج حرم الشارع العام بعد انسكاب الزيوت منها ، وتم وطمر الزيوت وتأمين الركاب بحافلة بديلة.

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وأضاف أنه تم تقديم المساعدة لسائق إحدى المركبات عند محطة غرندل الأمنية كان يعاني من تعب شديد نتيجة القيادة لمسافة طويلة، وتم استضافته داخل المحطة لأخذ قسط من الراحة لاستكمال مسيرة.

ونوه الى أن المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية على استعداد تام لتقديم المساعدات الإنسانية لمستخدمي الطريق


 




 

 


 

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