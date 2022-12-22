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الدوريات الخارجية: مدى الرؤية الافقية على الطرق الخارجية تتراوح من 10-100 متر

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الخميس، 22-12-2022 09:25 ص

الدوريات الخارجية: مدى الرؤية الافقية على الطرق الخارجية تتراوح من 10-100 متر

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد الحواتمة من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية متفاوت بين منطقة وأخرى وتصل من 10-100 متر. اضافة اعلان


وأشار الحواتمة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إلى أن مدى الرؤية في منطقة الدامخي يتراوح من 10-20 متر، ومنطقة سواقة حتى زميلة 10-20 متر، وباقي المناطق تشهد ضبابا بين الحين والآخر ومدى الرؤية الافقية يصل إلى 100 متر.

وأشار إلى أنه تم أمس الأربعاء التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في منطقة ناعور والعدسية والاغوار دون وقوع أي حوادث تذكر.

وشدد الحواتمة على أهمية ترك مسافة أمان كافية، خاصة خلال تساقط الأمطار، منوهاً إلى أن الحذر والانتباه مطلوب لمنع وقوع أي حوادث.

 




 

 


 

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