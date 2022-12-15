الشمالي: موافقة مبدئية على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط لـ 3 أشهر

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، اليوم الخميس، إن هنالك توافقا أردنيا عراقيا على استمرار تزويد الأردن بمقدار 10 آلاف برميل نفط يوميا.

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وأضاف الشمالي خلال وجوده في بغداد أن هناك موافقة مبدئية على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط لمدة 3 أشهر مقبلة؛ وذلك وصولا للكميات المتفق عليها.



وتابع: نتحدث على مستوى التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وأهمية هذا التكامل بكافة المشاريع التي تم الحديث عنها في الثلاث قمم السابقة، وبداية هذه المشاريع كنا نتحدث عن القمة الاقتصادية، وقطعنا فيها شوطا كبيرا، والشركة الاستشارية على وشك أنها تنهي الأعمال بشكل كامل.

