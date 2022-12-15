بحث التعاون بين مياه اليرموك والوكالة الألمانية

الوكيل الإخباري - بحثت شركة مياه اليرموك مع فريق من الوكالة الألمانية للتعاون الفني، اليوم الخميس، التعاون حول تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

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وأكد رئيس هيئة مديري الشركة الدكتور حسين الصعوب، خلال لقائه فريق الوكالة، بحضور أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، أهمية الشراكة والتعاون مع الوكالة بصفتها من أهم الشركاء الداعمين لقطاع المياه في الأردن، لافتاً إلى أهم المشاريع التي جرى تنفيذها بدعم من الوكالة، والتي انعكست إيجاباً على تحسين الواقع المائي في إقليم الشمال.



من جهته، بين مدير عام الشركة المهندس احمد البطاينة، أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الألمانية في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في محافظات الشمال، ما أسهم في رفع مستوى الأداء للعاملين في هذا القطاع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض، مجموعة من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية، إضافة إلى المتطلبات المستقبلية في مجالات الصرف الصحي وبناء القدرات وتطوير محطات الإنتاج والتزويد المائي، بهدف تحسين واقع محطات الصرف الصحي ومحطات التزويد المائي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة المستمرة لأعداد المشتركين بالخدمة.



وفي عرض تقديمي، أكد فريق الوكالة الألمانية استعداد الوكالة للتعاون في المجالات الفنية والتجارية والإدارية وأهمها محطات الصرف الصحي والتزويد المائي، والدعم اللوجستي، وخدمات الزبائن، وتطوير قدرات الكوادر العاملة في الشركة.