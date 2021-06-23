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الأربعاء، 23-06-2021 02:31 م

بطاقة 25 الف متر مكعب يوميا 

تأهيل مقاولين لتنفيذ توسعة محطة تنقية وادي شعيب

وزارة المياه والري


الوكيل الإخباري - أنهت وزارة المياه والري/سلطة المياه مرحلة تأهيل المقاولين المرشحين لتنفيذ مشروع عطاء رفع كفاءة محطة تنقية السلط ( وادي شعيب).

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وجاء في تصريح الوزارة والذي وصل " الوكيل الإخباري" ، الأربعاء، أن المشروع يتضمن زيادة طاقة المحطة الاستيعابية من (7,700) متر مكعب يوميا الى (25) الف متر مكعب يوميا لتحسين قدرة المحطة والتوسع بخدمة مناطق جديدة في السلط والمناطق المحيطة .

 

وأشار- التصريح - أن ذلك سيكون على مرحلتين بطاقة (12,500) متر مكعب لكل مرحلة والممولة من بنك الاعمار الالماني (KFW) بقيمة نحو (29) مليون يورو، لافتا أنه من المتوقع ان يباشر بها قبل نهاية العام الحالي .


 




 

 


 

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