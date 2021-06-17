وزير الصحة السابق يدلي بشهادته أمام المحكمة

الوكيل الإخباري - يدلي وزير الصحة السابق نذير عبيدات، اليوم الخميس، شهادته في قضية مستشفى السلط أمام محكمة صلح جزاء عمّان.

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يذكر ان عدد الشهود المستمع إليهم وصل الى 45 شاهد نيابة عامة، وبقي 4 شهود و9 خبراء، ومن المقرَّر ان تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 58 شخصًا.



وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار الماضي، وتتلخص احداثها بانقطاع الاوكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة وتوفي بسبب هذا الانقطاع 9 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 9 مرات.

