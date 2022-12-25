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الأحد، 25-12-2022 10:22 ص

تأهيل وتوسعة المتنزه في المزار الشمالي

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الوكيل الاخباري- تمكنت بلدية المزار الشمالي في محافظة إربد من تأهيل وتوسعة المتنزه التابع لمركز تكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع مشروع دعم البلديات في الأردن وبمشاركة من المجتمع المحلي بكافة أطيافه باعتباره متنفسًا ترويحيًا مهمًا للمواطنين والمقيمين وعائلاتهم.اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية المزار الشمالي محمد مصطفى الشرمان  إنه تمّ تركيب مجموعة من الألعاب الآمنة ومقاعد وسلات نفايات، مما يسهم في خلق أجواء إيجابية وإنعاش الغطاء النباتي بصبغة جمالية رائعة.



جاء ذلك ضمن مبادرة "مشروع دعم البلديات" المُمول من الحكومة الكندية.

 




 

 


 

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