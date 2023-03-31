تثبيت سعر الكاز وتخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95)

الوكيل الإخباري-

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عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الجمعة اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار 25 فلسا للتر وانخفاض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلسات، وعليه قررت اللجنة تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 785 فلسا للتر بدلاً من 810 فلسات للتر، وتخفيض سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسا للتر بدلاً من 945 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 1180 فلسا للتر بدلاً من 1185 فلسا للتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلسا للتر وذلك استناداً الى التوجيهات الملكية السامية، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.