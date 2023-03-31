السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

الجمعة، 31-03-2023 01:59 م

تثبيت سعر الكاز وتخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95)

1020222113552897062018


الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الجمعة اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.اضافة اعلان


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار  بمقدار 25 فلسا للتر وانخفاض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلسات، وعليه قررت اللجنة تخفيض سعر بيع السولار  ليصبح 785 فلسا للتر بدلاً من 810 فلسات للتر، وتخفيض سعر  البنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسا للتر بدلاً من 945 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 1180 فلسا للتر بدلاً من 1185 فلسا للتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلسا للتر  وذلك استناداً الى التوجيهات الملكية السامية، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ycnfy2z4

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

1602706461016

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

37855_8_1649690638

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

FskfqesXgAEYLlZ

أكثر من مليون و570 ألف راكب استخدم باص عمان والباص السريع خلال شهر آذار

المفرق-صبحة-وصبحية-1-1536x1152

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في المفرق

320232914945462355050

كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟