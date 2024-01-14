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الأحد، 14-01-2024 03:03 م

الإدارة المحلية: تخريج 50 مهندسا ضمن مشروع "العمالة المكثفة"

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات إن منظمة العمل الدولية وقعت مؤخرا اتفاقية مع نقابة المهندسين الأردنيين لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف ضمن برنامج العمالة المكثف- المرحلة السادسة ممول من الحكومة الألمانية "البنك الألماني للتنمية" بقيمة 18 مليون يورو ولمدة 24 شهراً.

وأضاف خلال حفل تخريج 50 مهندسا ضمن الاتفاقية إن التدريب تركز على المحاور المتعلقة بوثائق وإجراءات المناقصات والعقود، وتكلفة الأعمال، والبرمجة، وإعداد وتقديم العطاءات باستخدام التكنولوجيا القائمة على العمالة، والتخطيط الفعال وتنظيم والإشراف على أعمال العمالة المكثف القائم على استخدام الأيدي العمالة لتنفيذ أعمال البنى التحتية الزراعية.

إن منظمة العمل الدولية وقعت اتفاقية جديدة مع نقابة المهندسين الأردنيين لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف في 4 تشرين الأول الماضي ضمن برنامج العمالة المكثف- المرحلة السادسة الممول من قبل الحكومة الألمانية "البنك الألماني للتنمية" بقيمة 18 مليون يورو ولمدة 24 شهراً، مشيرا الى أن جزءا من هذا المشروع يتعلق ببناء قدرات المسؤولين الحكوميين لتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريع العمالة المكثف وضمان الاستدامة.

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من جهته أكد أمين عام نقابة المهندسين علي ناصر، ان النقابة ومن خلال اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب معنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المحلية لبناء قدرات المهندسين وتعميق مفاهيم الاستدامة وتحسين البنية التحتية.

يشار الى أن مشروع العمالة المكثف في الأردن جاء استجابة للأزمة السورية ولمساعدة الأردن على مواجهة التحديات المتعلقة بتدفق اللاجئين، ويركز المشروع على زيادة فرص العمل على المدى القصير من خلال تحسين البنى التحتية والبيئة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تدعمهم في الحصول على فرص عمل على المدى الطويل.

 




 

 


 

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