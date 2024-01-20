وزير الصحة يفتتح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بمحافظة جرش

الوكيل الإخباري

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- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي ساكب ومركز صحي جُبَّة الأوليين بمحافظة جرش، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام.وقال الوزير الهواري أنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمائة الف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، فيما تم بناء مركز صحي جُبَّة بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومائتي الف دينار وبمساحة 650 متر مربع، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.وشدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وان استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.