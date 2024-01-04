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الخميس، 04-01-2024 03:46 م

"الهاشمي لتنمية البادية" يسلم بيوت شعر جديدة للأيتام بالبادية الجنوبية

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الوكيل الإخباري - سلم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من بيوت الشعر المخصصة للأرامل والأيتام والأسر الفقيرة في عدة مناطق تابعة للبادية الجنوبية، تم خلالها استبدال بيوت الشعر القديمة، بأخرى جديدة.

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وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن توزيع بيوت الشعر الجديدة، يأتي ضمن برنامج دعم البدو الرحل وقاطني بيوت الشعر، الذي يعمل من خلاله الصندوق على تيسير سبل العيش الكريم لأبناء البادية الأردنية، وتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم، وتلبية مطالبهم في مختلف المجالات.


وأضاف الفايز أن البرنامج يأتي بدعم من جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، ويشمل العديد من مناطق البادية الأردنية، ووفق شروط محددة وواضحة ومتابعات مستمرة لتلك الأسر، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية للبرنامج، وشمول أكبر عدد ممكن من البدو الرحل بالمساعدات التي يقدمها البرنامج.


ونوه إلى أن عملية التوزيع تتماشى مع النمط المعيشي الذي تعيشه تلك الأسر عبر تنقلها المستمر في البادية الأردنية، لافتا إلى أن البرنامج سيشمل العديد من الإجراءات الأخرى لتحسين وتسهيل السبل المعيشية لهم.


وأكد أن دعم ومساعدة أبناء البادية الأردنية، يأتي من خلال دراسات ميدانية معمقة، ومتابعات وجولات ميدانية مستمرة يجريها الصندوق على مختلف مناطق البادية، لتلمس احتياجاتها على أرض الواقع، ومعالجة التحدّيات والصعوبات التي تواجه أبنائها، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.


من جانبهم، ثمن أبناء البادية، هذه المبادرة التي يقوم عليها الصندوق، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق، ولجمعية الإغاثة الإسلامية، التي لم تتوان عن مساعدتهم في مختلف الأوقات والظروف.

 




 

 


 

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