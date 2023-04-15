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السبت، 15-04-2023 12:11 م

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

دفع


الوكيل الاخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أهمية خدمات الدفع الإلكتروني في تسهيل عمليات تحويل الأموال بالسوق المحلية بكل يسر وسهولة.

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وقال في بيان، اليوم السبت، إن الدفع الإلكتروني يعتبر مشروعا وطنيا مهما، للتقليل من الوقت والكلف والأعباء على المواطنين والمنشآت الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال سرعة وسهولة تدفق الأموال بالسوق المحلية.


وأشار إلى أن القطاع المالي والمصرفي بالمملكة يعتبر من القطاعات الرائدة في التطوير المستمر ويحرص على مواكبة التقدم والتطور العالمي في هذا المجال.


وأكد سلطان الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن نظام الدفع الإلكتروني في المملكة، يعتبر مثالا حيا على أنظمة الدفع الرقمي المنتشرة في العالم، فنظام الدفع الرقمي هو النظام أو الآلية التي يتم استخدامها لإجراء وتسوية المعاملات التجارية والمالية بين طرفين أو أكثر، وتتم هذه العمليات وفقا لآلية رقمية.


ولفت إلى أهمية خدمات الدفع الإلكتروني في تحسين بيئة الأعمال والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.


وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني في غاية الأهمية للشركات المحلية، حيث يجري من خلاله تحويل الأموال والدفعات المالية بين الشركات والأفراد داخل المملكة، مبينا أن هذه العملية تتم بصورة مرنة وسريعة للغاية من خلال الربط والتشبيك بين البنوك والمحافظ الإلكترونية والأفراد والشركات وبالتالي يتم التحويل بين الحسابات.


ولفت إلى أن خدمات الدفع الإلكتروني في الأردن مستمرة بالتطور، حيث سعى الأردن إلى تحقيق أقصى الإمكانيات في سبيل تحقيق هذه الغاية وخلق واقع رقمي افتراضي يمكن أن تتم فيه التجارة الرقمية بكل سلاسة وحرية في إطار من الثقة والأمان، متجاوزا بذلك كل العقبات.


وقال سلطان، إن الدفع الإلكتروني في الأردن مرتبط إلى درجة كبيرة بالأرضية والخدمات المقدمة، لتعزيزه وتنشيطه وهي أنظمة فاعلة في تطبيق ورقابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين الأمن السيبراني بحرفية ودقة عالية.


يشار إلى أن عدد حركات أنظمة الدفع الإلكترونية في المملكة تجاوز الـ 78 مليون حركة العام الماضي 2022، بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليار دينار، وفقا لتقرير أعلنت عنه الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).


 




 

 


 

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