تجارة الأردن تشارك في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

الوكيل الإخباري - يشارك وفد يمثل مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي سيبدأ أعماله بالعاصمة الرياض يوم غد الأحد.

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وينظم المؤتمر على مدى يومين وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.



وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، يضم الوفد الذي يرأسه رئيس تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، رؤساء غرف تجارة اربد محمد الشوحة، والزرقاء حسين شريم، والشونة الجنوبية عبدالله العدوان بالإضافة لنائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد ابو البندورة.



وأشار الحاج توفيق إلى أن مشاركة الغرفة بالمؤتمر الذي يعتبر حدثا اقتصاديا مهما، يأتي انطلاقا من حرصها على الترويج للفرص الاقتصادية التي يملكها الأردن بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، إضافة للتشبيك مع أصحاب الأعمال وفعاليات القطاع الخاص العربي والصيني.