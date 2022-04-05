تجارة عمان تزين شوارع وأسواق تجارية بالعاصمة

الوكيل الإخباري -زيّنت غرفة تجارة عمان العديد من شوارع وأسواق العاصمة عمان السياحية والرئيسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، شملت مناطق التزيين منطقة وسط البلد وساحتي فيصل ومطعم هاشم، وشوارع مطعم القدس، والملك حسين، والصاغة.



كما شملت شوارع الملك طلال، والملك فيصل، والهاشمي والشارع الرئيسي للساحة الهاشمية، ومداخل شارع بسمان، اضافة الى شوارع الرضا والسعادة، والبنك العربي في وسط البلد، وساحة المسجد الحسيني، ومناطق من جبل الحسين، دوار فراس ودوار سكينة وبعض الشوارع المحيطة.



وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن تجارة عمان دأبت على إنارة وتزيين شوارع في عمان كل عام؛ ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل وتشجيعا للحركة السياحية وتنشيطا للأسواق التي يرتادها المواطنون لشراء احتياجاتهم.



وأضاف أنه تم تزيين الشوارع في عمان من قبل غرفة تجارة عمان بالشراكة مع البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى لإضفاء أجواء من البهجة والسروروبيّن أن التجارب الماضية لإنارة وتزيين الشوارع في المناطق التجارية والحيوية كان لها أكبر الأثر في نفوس المواطنين وضيوف الاردن، وانعكست إيجابا على الحركة التجارية.



وقال إن الغرفة تسعى لتنشيط الأسواق وتسهيل الحركة التجارية فيها وتمكين المواطنين من التسوق في أجواء من الفرحة والسرور.



واوضح الحاج توفيق إن الغرفة ستقوم بتزيين مناطق جديدة في مناطق الصويفية ودوار الواحة ومرج الحمام وأبو نصير وشفا بدران وبعض مناطق شميساني ومثلث تلاع العلي ودوار ماركا الشمالية وبعض شوارع طبربور.

