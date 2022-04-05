الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

دعوة من التربية لكافة المدارس خلال شهر رمضان

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

الثلاثاء، 05-04-2022 01:26 م

تجارة عمان تزين شوارع وأسواق تجارية بالعاصمة

ه


الوكيل الإخباري -زيّنت غرفة تجارة عمان العديد من شوارع وأسواق العاصمة عمان السياحية والرئيسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، شملت مناطق التزيين منطقة وسط البلد وساحتي فيصل ومطعم هاشم، وشوارع مطعم القدس، والملك حسين، والصاغة.


كما شملت شوارع الملك طلال، والملك فيصل، والهاشمي والشارع الرئيسي للساحة الهاشمية، ومداخل شارع بسمان، اضافة الى شوارع الرضا والسعادة، والبنك العربي في وسط البلد، وساحة المسجد الحسيني، ومناطق من جبل الحسين، دوار فراس ودوار سكينة وبعض الشوارع المحيطة.


وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن تجارة عمان دأبت على إنارة وتزيين شوارع في عمان كل عام؛ ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل وتشجيعا للحركة السياحية وتنشيطا للأسواق التي يرتادها المواطنون لشراء احتياجاتهم.


وأضاف أنه تم تزيين الشوارع في عمان من قبل غرفة تجارة عمان بالشراكة مع البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى لإضفاء أجواء من البهجة والسروروبيّن أن التجارب الماضية لإنارة وتزيين الشوارع في المناطق التجارية والحيوية كان لها أكبر الأثر في نفوس المواطنين وضيوف الاردن، وانعكست إيجابا على الحركة التجارية.


وقال إن الغرفة تسعى لتنشيط الأسواق وتسهيل الحركة التجارية فيها وتمكين المواطنين من التسوق في أجواء من الفرحة والسرور.


واوضح الحاج توفيق إن الغرفة ستقوم بتزيين مناطق جديدة في مناطق الصويفية ودوار الواحة ومرج الحمام وأبو نصير وشفا بدران وبعض مناطق شميساني ومثلث تلاع العلي ودوار ماركا الشمالية وبعض شوارع طبربور.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202211191635848033872

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

image

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

277465648_349955777176244_203023410348080983_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في ثالث أيام رمضان

7533471-1312049406

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

0L5A1045

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

IMG_9486

الأمانة تحدد أوقات إصدار شهادة خلو الأمراض خلال رمضان

أخبار متعلقة
820213123944720417704

السير تدعو السائقين لاخذ الحيطة والحذر

320226161345958735873

مدير الامن العام يوعز بتأجيل اقساط السلف لمرتبات الامن العام لشهري اذار ونيسان

وزارة التربية والتعليم

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

مصاري

جمعية البنوك: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان

ae4b8dff7dc2ed714800282fb729c553

تصريح مهم للخصاونة حول تسعيرة المشتقات النفطية بعد انتهاء شهر رمضان

عرباي حلوة

الاستهلاكية العسكرية: لا رفع للأسعار أو تحديد للكميات على المواطنين