جمعية البنوك: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان

الوكيل الاخباري - اعلنت جمعية البنوك في الاردن انه سيتم تأجيل أقساط قروض الافراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

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وقال المدير العام لجمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق في بيان صحفي اصدره اليوم ان هذا الاجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة.



وأكد الدكتور المحروق ان البنوك في الأردن توافقت وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر رمضان المبارك (لشهر نيسان ) دون فوائد تأخير أو عمولات.



وتأتي هذه المبادرة من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذليل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكلٍ عام.



كما بين مدير عام الجمعية الدكتور المحروق في البيان الصحفي بأن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملوا معها لابلاغهم بعدم رغبتهم.





