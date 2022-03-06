تجديد رخص وعقود الاستثمار الكترونيا في المناطق الحرة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، إن المناطق الحرة الأردنية تسير قدما في استكمال تقديم خدماتها الاستثمارية إلكترونيا.

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وأضاف الغرايبة إن المناطق الحرة الأردنية ستبدأ بتقديم خدمات تجديد عقود الاستثمار ورخص النشاط الاستثماري إلكترونيا، اعتباراً من 20 الشهر الحالي، مبينا أنه سيتم إصدار بقية الخدمات الخاصة بالشركات المتوقع الانتهاء من إعداد ترتيبات تعميمها وإشهارها كخدمات إلكترونية إضافية اعتبارا من 14 نيسان المقبل.

وأوضح أن هذه الخدمات صممتها كوادر المناطق الحرة من مُبرمجين وضمن سياستها في تطوير جميع خدماتها الاستثمارية ذاتياً وبما يلبي طموحات المستثمرين وقطاع الاستثمار بشكل عام .

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