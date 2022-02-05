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السبت، 05-02-2022 09:24 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي السبت - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4162.073 طن، توزعت على 2212.153 طن خضار، 1662.162 طن فواكه، و287.758 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 444.853 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 65 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 70 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 12 إلى 30 قرش، خيار من 35 إلى 70 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

 


 




 

 


 

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