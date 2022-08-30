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الثلاثاء، 30-08-2022 01:31 م

تحديد موعد السحب الأول لجوائز تطبيق "فواتيري"

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الوكيل الإخباري  - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن السحب الأول على الجوائز والحوافز على الفواتير التي يجري تحميلها على تطبيق فواتيري سيكون في تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى وجود سحب كل ثلاثة أشهر.

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ودعت الدائرة جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة للحصول على الجوائز المبادرة إلى تحميل صور فواتير السلع والخدمات التي يدفع ثمنها على تطبيق فواتيري أولا بأول لزيادة فرصتهم في الحصول على الجوائز.


وأوضحت الدائرة أن التطبيق لا ينحصر في تحميل فواتير السلع، بل متاح تحميل الفواتير بأنواعها كافة، بما فيها فواتير الخدمات التي يحصلون عليها مقابل الخدمات التي تقدم لهم مقابل بدل، ومن ضمنها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يدفع بدل لها.


وبينت أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق. ويجري تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة (فواتيري Fawateery) من خلال الدخول إلى متجر (جوجل بلاي Google play) أو متجر (أبل ستور App Store)، وبعدها يجري تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط، ولا تقل قيمتها عن الدينار.




 




 

 


 

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