ابو علي: الإصلاحات الضريبية ساهمت في زيادة الايرادات

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن الجهود التي تقوم بها الدائرة في مجال التفتيش والتدقيق الضريبي ومعالجة الثغرات الموجودة في النظام الضريبي ورفع كفاءة التدقيق كان لها دور كبير في تحقيق إنجازات الدائرة وخاصة في مجال التحصيل.

اضافة اعلان



وبين أبو علي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في كلية الاعمال بالجامعة الأردنية وحضره عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ان الإصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين.



وقال ان كفاءة إجراءات مكافحة التهرب الضريبي واثرها كان منخفض لأنه كان يتم الاعتماد على ما يتم تقديمه من معلومات للدائرة وقامت الدائرة بالتحول بعد ذلك للاعتماد على نظام إدارة المخاطر في مكافحة التهرب الضريبي ومن خلاله يتم التعرف على مواقع التهرب واستهدافه ومعالجته بالإضافة الى رفع كفاءة التدقيق وهو ما أدى الى زيادة التحصيلات وزيادة الالتزام الضريبي.









