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الخميس، 18-08-2022 12:50 م

الضريبة تتيح استخدام تطبيق فواتيري للمقيمين في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن بإمكان أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين تنزيل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة أسوة بالأردنيين من خلال إدخال الرقم المتسلسل الممنوح لهم وتاريخ الميلاد.

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وقالت الدائرة رداً على سؤال إن التطبيق لا ينحصر بتحميل فواتير السلع، بل يتيح لمستخدميه تحميل الفواتير بأنواعها كافة، بما فيها فواتير الخدمات التي يحصلون عليها مقابل الخدمات التي تقدم لهم مقابل بدل، ومن ضمنها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يدفع بدل لها.


وبينت أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.

وقالت الدائرة إن تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة "فواتيري" أو Fawateery من خلال الدخول إلى متجر جوجل (Google play) أو متجر آب ستور App Store، وبعد ذلك تحمل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها بكاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط، ولا تقل قيمتها عن دينار.


وأضافت الدائرة "كما يتاح لهم من خلال التطبيق الإعلام عن أي حالة من حالات عدم الالتزام بإصدار إيصال الدفع من الجهات الملزمة بإصدارها حال طلبها من خلال الخيار المتاح لهم على التطبيق".

 




 

 


 

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