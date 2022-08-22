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الإثنين، 22-08-2022 02:35 م

تشمل الكهرباء والماء .. توضيح من الضريبة حول تحميل الفواتير وكسب الجوائز

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إنه يمكن للمواطنين تحميل فواتير الكهرباء والماء وبطاقات شحن الهواتف والإنترنت وغيرها من الفواتير على تطبيق فواتيري.

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وأضاف الطراونة، لـ " الوكيل الإخباري" أن التطبيق مستمر ومتاح ومفتوح أمام الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، موضحا أنه سوف يتجدد كل 3 أشهر.


وقال إنه يمكن لنفس المواطن والمقيم أن يُحمل أكثر من فاتورة لأكثر من يوم، منوهاً إلى أن كل تحميل جديدة لفاتورة هو فرصة لربح الجوائز المعلن عنها وأكبرها سيارة موديل 2023 وجوائز نقدية تصل إلى 25 الف دينار.


وأشار الطراونة إلى أن عدد التحميلات للفواتير على التطبيق خلال أول أسبوع من إطلاقه تجاوز الـ 40 ألف فاتورة، منوهاً إلى أن العدد يزيد يومياً. 

وبين أن إطلاق التطبيق جاء لتشجيع المواطنين على طلب فواتير مقابل أي عملية شراء لسلعة أو لخدمة وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة .

 




 

 


 

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