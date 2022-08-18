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الخميس، 18-08-2022 06:41 م

تحديد هوية شخص قام بخطف طفلة في عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد عصر اليوم لمديرية شرطة شمال عمان بقيام شخص داخل مركبة مجهولة بخطف طفلة تبلغ خمس سنوات،إذ جرى التحرك للمكان وتبين ان ذلك الشخص قام باعادة الطفلة للمكان وأنزلها وغادر المكان. 

وأكد الناطق الاعلامي ان الطفلة بصحة جيدة وجرى نقلها للمستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة لها والتأكد من سلامتها  .

فيما جرى من خلال التحقيقات الاولية تحديد هوية الشخص والمركبة التي كان يقودها والبحث جارٍ عنه.

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