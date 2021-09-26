تحذير أمني للاردنيين

الوكيل الاخباري– أكدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، أن حزام الأمان يقلل من خطر إصابات الحوادث بنسبة 50% للركاب في المقاعد الأمامية.



وأضافت في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، الأحد، ضمن حملة “معا نصل آمنين”، أن حزام الأمان يقلل من خطر إصابات الحوادث بنسبة 75% للركاب في المقاعد الخلفية.



وقالت “حزام الأمان هو جهاز سلامة للمركبة مصمم لحماية الرّاكب من الأذى عند التصادم أو التوقف المفاجئ”.



وأشارت إلى أن أحزمة الأمان تهدف إلى تقليل الإصابات بإيقاف مرتديه من الاصطدام في الأجزاء القاسية من المركبة ويمنع الراكب من أن يُقذف خارج المركبة.

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