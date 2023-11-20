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الإثنين، 20-11-2023 08:33 ص

تحذير أمني لمالكي السيارات في المملكة

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 الوكيل الاخباري - تعاملت الادارات المرورية مع عدد بسيط ومحدود من الملاحظات والحوادث التي تزامنت مع الهطول الغزير للأمطار في معظم المناطق والتي لم تشكل اي اعاقة في حركة السير سواء في العاصمة عمان او باقي المحافظات .

ودعت الادارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب.

واكد مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق في المملكة سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر حتى الآن .

مشددا على ضرورة أخذ السائقين الحيطة والحذر والالتزام بترك مسافة امان كافية عن باقي المركبات واستخدام الإضاءة الأمامية والخاصة بالضباب.

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