تحذير امنـي الى المواطنين والمقيمين بالمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام في منشور لها عبر "فيسبوك"من التواصل مع أي جهات غير رسمية تدعي تقديم خدمات أو مساعدات او جوائز.



وحذرت الوحدة من الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل تطلب معلومات بنكية أو المحافظ الإلكترونية أو رموز التحقق.



ودعت إلى حماية الهواتف والأجهزة والحسابات من الاختراق باستخدام كلمات مرور قوية أو برامج حماية من البرمجيات الخبيثة.



وأهابت وحدة الجرائم الإلكترونية بالمواطنين التأكد بشكل مستمر من إشعارات البنك وكشف الحساب، وإبلاغ البنك أو الشركة فور حدوث أي مشكلة أو عملية احتيال على الحسابات.



وشددت على ضرورة تغيير الاسم المستعار والرقم السري بشكل دوري، وعدم إرسال المعلومات الشخصية والبنكية لأي جهة أو شخص.

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