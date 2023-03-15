الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 15-03-2023 02:28 م

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- قالت مجموعة من البلديات في المملكة أن على المواطنين توخي الحذر بشكل جدي هذا اليوم نتيجة احتمالية تعرض مناطق واسعة من الاردن لسيول وفيضانات نتيجة غزارة الهطولات المطرية المتوقعة.

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ونشرت بلديات عبر "فيسبوك" ان هناك احتمالية تشكل عواصف رعدية شديدة وتساقط زخات كثيفة من البرد .

 

وانخفضت درجات الحرارة اليوم بحيث سجلت أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

 


 




 

 


 

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