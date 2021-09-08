تحذير حكومي من مستحضرات تباع عبر التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري- حذر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات من تداول بعض المستحضرات التي تحمل ادعاءات غير صحيحة مثل تخفيف الوزن، سد الشهية، تقوية وتنشيط الجسم وعلاج بعض الأمراض المزمنة والمعلن عنها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي كونها غير مجازة من قبل المؤسسة وقد تضر بصحة وسلامة المواطن .



ودعا مهيدات المواطنين إلى الرجوع للمؤسسة والتواصل معها قبل شراء مثل هذه المنتجات للتأكد من إجازتها حسب الأصول كما شدد على ضرورة شرائها من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها وتخزينها في بيئة صحية وآمنة، محذرا مروجي هذه المنتجات عبر وسائل التواصل الإجتماعي من تسويقها بإدعاءات غير مجازة وغير مثبتة علميا ومضللة للمستهلك وتحت طائلة المساءلة.



هذا وتدعو المؤسسة الأخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني: (065008080).

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