تحذير من رسائل اختراق تصل لحسابات التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي شروق هلال، من رسائل اختراق تصل لحسابات التواصل الاجتماعي.



وقالت هلال عبر فيسبوك، "مع انتشار الهاكرز، وجب التحذير لنقطة مهمة. يصل للحساب ايميل مماثل لايميل فيسبوك او انستغرام وبطلب معلومات شخصية او ارسال الهوية الشخصية او الدخول لرابط معين للتأكد من البيانات وهذا يكون الرابط الخبيث fishing email".



وأشارت إلى أنه وللتمييز في حال وصلك الايميل من خلال الطريقة انستغرام عبر Settings- security- emails from Instagram الضبط- الامان -ايميلات من انستغرام وفيسبوك عبر ‏Settings- security- see recent emails from Facebook الضبط- الامان- ايميلات من فيسبوك.



ودعت المواطنين إلى حماية الحسابات الشخصية والرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من اي اختراق لا بد من اخذ الاحتياطات اللازمة اهمها كما يلي: تفعيل المصادقة الثنائية واستخدام كلمات مرور قوية وتجديدها كل فترة والحذر من فتح الروابط المشبوهة والتي تطلب بيانات الحساب.

اضافة اعلان