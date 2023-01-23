الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف الخلايلة يوجه رسالة إلى الأردنيين

شباب العاصمة تواصل جلسات التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

وفد إعلامي أردني يصل إلى بغداد

ولي العهد بعد زيارة مبادرة عبق اللون : وكم من كفيف بصير الفؤاد

وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية بعمان

آل البيت تطلق ائتلاف الجامعة والمجتمع لجائزة الحسين بن عبدالله

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

رويترز : قاض لبناني يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار المرفأ

المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره التركي في أنقرة

الإثنين، 23-01-2023 10:50 م

ولي العهد بعد زيارة مبادرة عبق اللون : وكم من كفيف بصير الفؤاد

wwwwrrrr


الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، مساء الاثنين، ” تشرفت اليوم أنا ورجوة بلقاء مجموعة من الطلاب والطالبات الذين يمتلكون حساً فنياً إبداعياً لا مثيل له،”وكم من كفيف بصير الفؤاد”سبحانك ربي ما أجملهم”.

جاء ذلك بعد زيارته وترافقه الآنسة رجوة السيف، مبادرة “عبق اللون”، التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم من خلال التعرف على الألوان عبر حاسة الشم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231822452568804667

وزير الأوقاف الخلايلة يوجه رسالة إلى الأردنيين

10202215182749112172108

شباب العاصمة تواصل جلسات التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

eeee

وفد إعلامي أردني يصل إلى بغداد

wwwwwww

وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية بعمان

wwwwrrrr

آل البيت تطلق ائتلاف الجامعة والمجتمع لجائزة الحسين بن عبدالله

120231145654174946145

المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة

أخبار متعلقة
1202320212442928481082

الحكومة : لا نتوقع رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالي والمقبل

w

ولي العهد يزور مشروعاً لصناعة فرامل السيارات في مأدبا

wwwwwww

ولي العهد: فخورون بثقة الشركات العالمية بالأردن

3

محافظ عجلون يؤكد أهمية إنشاء مواقف للسيارات في مستشفى الايمان

ffff

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

88888888888888

الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد