ولي العهد بعد زيارة مبادرة عبق اللون : وكم من كفيف بصير الفؤاد

الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، مساء الاثنين، ” تشرفت اليوم أنا ورجوة بلقاء مجموعة من الطلاب والطالبات الذين يمتلكون حساً فنياً إبداعياً لا مثيل له،”وكم من كفيف بصير الفؤاد”سبحانك ربي ما أجملهم”.



جاء ذلك بعد زيارته وترافقه الآنسة رجوة السيف، مبادرة “عبق اللون”، التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم من خلال التعرف على الألوان عبر حاسة الشم.

اضافة اعلان