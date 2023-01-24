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الثلاثاء، 24-01-2023 08:07 م

ولي العهد عبر “انستغرام”: شكرا لأهل دير علا على حسن الضيافة والاستقبال

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الوكيل الاخباري - شكر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أهالي لواء دير علا على حسن الضيافة والاستقبال.

قال فيها :” مع الأهل في لواء دير علا اليوم.. شكراً على حسن الضيافة والاستقبال”.

وكان سموه قد التقى بعدد من وجهاء وأبناء اللواء في منزل الدكتور محمد المصالحة، الثلاثاء.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك واعتزازه بالحضور وبأهالي اللواء والأغوار عامة، مشيرا إلى جهود جلالته المتواصلة في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي.

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