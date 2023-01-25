الاقتصادي والاجتماعي يناقش دراسة حول الضرائب وحقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول دراسة أعدها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في الأردن بعنوان "الضرائب وتعبئة الموارد، النهج القائم على حقوق الإنسان لمعالجة أوجه عدم المساواة".



وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إنه يجب أخذ مبادئ حقوق الإنسان بعين الاعتبار عند تصميم وتنفيذ الضرائب والموازنات مثل الحق في المشاركة في الشؤون العامة، والحق في المساواة وعدم التمييز، ومبادئ الشفافية والمساءلة.

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