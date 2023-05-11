الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 11-05-2023 05:16 م

تحذير من رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق واتساب

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من التعامل مع الرسائل الواردة من أرقام دولية مجهولة المصدر عبر تطبيق “واتساب”.

وحذرت الهيئة في منشور عبر “فيسبوك”، مساء الخميس جميع المستفيدين من خدمات الاتصالات والمستخدمين لتطبيق “واتساب” من التعامل مع الرسائل الواردة من أرقام دولية مجهولة المصدر وحذفها فورا وحجب الرقم المرسل للرسالة، لأنها في الغالب قد تكون رسالة احتيالية تتضمن روابط وهمية ومعلومات مضللة.

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