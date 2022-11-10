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الخميس، 10-11-2022 03:45 م

تحذير هام صادر عن جامعة حكومية

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الوكيل الإخباري- حذرت جامعة آل البيت عبر منشور لها عبر منصة "فيسبوك"، اليوم الخميس، من الإساءة إلى سمعة الجامعة والعاملين فيها عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الطلبة.اضافة اعلان


وقالت: "لوحظ مؤخراً قيام عدد من الطلبة بالإساءة إلى سمعة الجامعة والعاملين فيها عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال نشر منشورات أو التعليق على المنشورات المسيئة، وذلك خلافاً لأحكام المادة (3/ج) من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت، مما يعرضهم للعقوبات التأديبية، وحيث أن نص المادة (4) من النظام المشار إليـه قـد تضمنت العقوبات التأديبية التالية : التنبيه، الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والمزدوج والنهائي، الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر، الفصل النهائي من الجامعة، فإن جامعة آل البيـت لـن تـتـوانـى بإيقاع أشد العقوبات على الطلبة المسيئين، أما الأشخاص المسيئين من خارج الجامعة، ، فإن الجامعة ستقوم بملاحقتهم قضائيًا".

 




 

 


 

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