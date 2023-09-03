تحذير هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات الحرارة في الاردن، وتوقعات دائرة الارصاد الجوية أن تشهد المملكة نهاية الأسبوع ارتفاعا إضافيا على الحرارة، حذر خبراء أصحاب المركبات الكهربائية من تشكل خطورة على مركباتهم في هذه الأجواء.



وقالت تقارير من خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني، إن درجات الحرارة العالية تؤثر بشكل سلبي على السيارات الكهربائية وقوة وأداء البطاريات بها.

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وحسب ما قاله الخبراء الألمان فإن بطاريات "الليثيوم أيون" تعمل بكفاءة عالية في نطاق درجات حرارة تتراوح ما بين 15 و35 درجة مئوية، في حين أنها تواجه بعض المشاكل سواء عندما يقل أو يزيد عن هذا النطاق.



ويحذر الخبراء من زيادة درجة الحرارة عن 35 درجة والتي يكون لها تأثير ضار على عمر البطارية، وعلى مدى السير الخاص بها، بجانب أن ازدياد درجة الحرارة يقلل قوة الشحن.



وتمثل درجات حرارة البطارية، التي تزيد عن 120 درجة، خطورة كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث قفلة كهربائية وتفاعلات كيميائية.



وتحتوي بعض الطرازات من المركبات على أنظمة مدمجة للتحكم في درجة الحرارة من أجل ضمان بقاء درجة حرارة البطارية في النطاق الأمثل وهو نظام مراقبة درجة الحرارة المدمج ويضمن إيقاف تشغيل البطارية.

