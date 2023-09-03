هيئة الطاقة للمواطنين: اتبعوا هذه الطرق لمنع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

الوكيل الإخباري -

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مع عودة الأجواء الحارة، وتوقعات دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة درجات حرارة مرتفعة نهاية الأسبوع، دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك واتباع طرق تقلل من كمية سحب الكهرباء لمنع ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية.وبينت الناطق باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق لـ " الوكيل الإخباري" انه يجب تجنب شحن المركبات الكهربائية واستخدام بعض الاجهزة الكهربائية خلال فترات الذروة من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساء، وذلك لخفض الأحمال الكهربائية.وقالت القاق إن تجنب استخدام بعض الأجهزة خلال ساعات الذروة يساهم في استدامة إيصال التيار الكهربائي.وأشارت إلى أنه يجب التأكد من تمديدات الأسلاك والمقابس ووصلات الكهرباء، حتى تتناسب مع الأحمال الكهربائية للجهاز الموصول بها، لتجنب حدوث تماس كهربائي أو أعطال .وشددت القاق على ضرورة ضبط مكيف الهواء ( الكوندشن) على 24 درجة مئوية، مبينة أن كل درجة واحدة أقل ستزيد استهلاك الجهاز للكهرباء حوالي 4%.وسجل خلال الصيف الحالي حمل كهربائي قياسي تجاوزت حاجز الـ 4200 ميغاواط.