بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الأردن

الوكيل الاخباري - بدأت وزارة الصحة اليوم الاثنين بتنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم والتي تستهدف من خلالها الوصول إلى الأشخاص غير المطعمين نهائياً والمتخلفين عن أخذ المطاعيم.

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وشدد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة على أهمية تلقي المطاعيم باعتبارها أحد أكثر التدخلات الصحية فعالية.



وأشار المقابلة إلى أنّ التطعيم يعتبر عنصر أساسي من عناصر الرعاية الصحية الأولية، كما أن اللقاحات ضرورية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها حيث أنها تدعم الأمن الصحي العالمي ولها دور مهم وحيوي في المعركة ضد مقاومة مضادات الميكروبات.



وبين المقابلة أنّ هذه الحملة تعد الخامسة التي تنفذها وزارة الصحة منذ نحو ثلاثين عاما، وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على التغطية بالمطاعيم عالمياً مما أدى إلى ازدياد أعداد الأطفال غير المطعمين وغير مكتملي التطعيم في كافة أنحاء العالم، مما حذا بوزارة الصحة إطلاق حملة وطنية لتكثيف التطعيم الروتيني حسب البرنامج الوطني للتطعيم لضمان حماية أكبر عدد من الاطفال من الامراض التي يطعم لها وتمكين المجتمع من عيش حياة صحية.



وتهدف الحملة للعودة الى المسار الصحيح برفع نسب التغطية للمطاعيم الروتينية والحفاظ على خلو الأردن من شلل الاطفال، والقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية والسيطرة على العديد من الأمراض التي يطعّم لها.