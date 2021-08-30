تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي أمام مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه ضمن الالتزام بتطبيق محاور البناء للقطاع وكما اعلنت الوزارة مسبقا عن الانتهاء من محور مدخلات الانتاج الزراعي نهاية آب رفعت اليوم الاثنين، تعديلات التعليمات المتعلقة بالاسمدة والمبيدات الى رئاسة الوزراء لاستكمال السير في اقراراها ونشرها بالجريدة الرسمية.



وبين الحنيفات أن التعديلات تضمنت تحرير اسواق مستلزمات الانتاج الزراعي لخلق بيئة تنافسية وعادلة للمستثمرين في هذا القطاع ، كما الغت التعديلات كافة القيود المفروضة على تداول مستلزمات الانتاج والغت التداخل الذي كان قائما بين التشريعات المختلفة.



واضاف أنه تم وضع حوافز كبيرة للانتاج المحلي من المبيدات والاسمدة من حيث تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز معاملة تسجيلها.

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