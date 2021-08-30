الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وزارة التربية : إيداع المستحقات المالية للمعلمين المشاركين في امتحان التوجيهي بالبنوك

الزراعة : لا مواد سامة في الأغنام النافقة في الكرك

مجلس النواب يقر مشروع قانون الادارة المحلية

وفاة رضيعة في الزرقاء

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي أمام مجلس الوزراء

تقاطع مرج الحمام ... بداية بلا نهاية

الانتهاء من توسعة قسم العيون في مستشفى البشير

الملك والملكة يلتقيان المتفوقين بالتوجيهي

الإثنين، 30-08-2021 04:21 م

وزير الزراعة يبحث مع السفير السعودي التعاون في المجال الزراعي

حن


الوكيل الإخباري - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه بالوزارة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكتين الشقيقتين في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي، وتبادل الخبرات العلمية، والتدريب في هذا المجال.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : إيداع المستحقات المالية للمعلمين المشاركين في امتحان التوجيهي بالبنوك

وزارة الزراعة

الزراعة : لا مواد سامة في الأغنام النافقة في الكرك

8202128133319445991704

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

رئاسة

تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي أمام مجلس الوزراء

الهواري

الانتهاء من توسعة قسم العيون في مستشفى البشير

WhatsApp-Image-2021-08-30-at-16.29.44

الملك والملكة يلتقيان المتفوقين بالتوجيهي

أخبار متعلقة
olivier

وزير الزراعة : توقع أن تصل كميات الزيتون إلى ١٧٠ ألف طن

مزاعين

إعفاء صغار المزارعين من تقديم دراسات الجدوى من مكاتب متخصصة

الخصاونة

رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق محمد الشيشاني

اسماء

الأردنيّون يستهلكون 40 ألف طن من الأسماك سنويًا

خمسينات 2

صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

تمر

الزراعة تتابع منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية