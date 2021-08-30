وزير الزراعة يبحث مع السفير السعودي التعاون في المجال الزراعي

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه بالوزارة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكتين الشقيقتين في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي، وتبادل الخبرات العلمية، والتدريب في هذا المجال.
استقبل معالي وزير الزراعة الأردني المهندس #خالد_حنيفات، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري.— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) August 30, 2021
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكتين الشقيقتين في المجال الزراعي، وفرصه الاستثمارية، وتبادل الخبرات العلمية، والتدريب..
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