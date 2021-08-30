وزير الزراعة يبحث مع السفير السعودي التعاون في المجال الزراعي

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه بالوزارة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكتين الشقيقتين في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي، وتبادل الخبرات العلمية، والتدريب في هذا المجال.

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