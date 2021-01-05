تحويلات مرورية جديدة بسبب الباص السريع - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه وبالتعاون مع إدارة السير ستجري تحويلات مرورية للسير وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/ الحزمة الثانية في منطقة جسر ماركا ، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 8 من الشهر الحالي .



وقالت الوزارة أنها ستقوم بإغلاق طريق عمان-الزرقاء في منطقة اسفل وأعلى جسر ماركا وبالاتجاهين.

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واضافت الاشغال أنه تم عمل تجهيز الرامبات في منطقة جسر ماركا لاستخدامها للدوران حول منطقة الجسر، وكذلك تم استحداث اشارتين ضوئيتين واحدة قبل الجسر ( منطقة مخابز جواد ) ، وأخرى بعد الجسر ( منطقة كريم ماركت) لاستخدامها لحركات الدوران حول منطقة الجسر.



وبينت أنه سيتم توجيه حركة السير في منطقة الاغلاق الى الرامبات لاستخدامها لحركات الدوران حول منطقة الجسر وسيتم توجيه حركة السير للاتجاهات الأربع ( عمان ، الزرقاء ، ماركا ، الرصيفة ) من خلال الإشارات الارشادية اللازمة على جوانب الرامبات.



واشارت الوزارة إلى انه تم توفير جميع عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة ، داعية الاخوة المواطنين الى التقيد بتوجيهات إدارة السير.



وتنصح الوزارة الاخوة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة مثل تحويلة ماركة الجديدة وطريق الزرقاء _بيرين شفا بدران ( والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور ) وطريق ياجوز _صويلح وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما امكن.



