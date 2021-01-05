الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس الخاصة المستفيدة من استدامة

وفيات الثلاثاء 5/1/2021

شارع المية .. حادث سير والدوريات الخارجية تكشف التفاصيل - صور

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

الثلاثاء، 05-01-2021 12:14 م

تحويلات مرورية جديدة بسبب الباص السريع - تفاصيل

122020231422274259545


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه وبالتعاون مع إدارة السير ستجري تحويلات مرورية للسير وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/ الحزمة الثانية في منطقة جسر ماركا ، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 8 من الشهر الحالي .

وقالت الوزارة أنها ستقوم بإغلاق طريق عمان-الزرقاء في منطقة اسفل وأعلى جسر ماركا وبالاتجاهين.

اضافة اعلان

واضافت الاشغال أنه تم عمل تجهيز الرامبات في منطقة جسر ماركا لاستخدامها للدوران حول منطقة الجسر، وكذلك تم استحداث اشارتين ضوئيتين واحدة قبل الجسر ( منطقة مخابز جواد ) ، وأخرى بعد الجسر ( منطقة كريم ماركت) لاستخدامها لحركات الدوران حول منطقة الجسر.


وبينت أنه سيتم توجيه حركة السير في منطقة الاغلاق الى الرامبات لاستخدامها لحركات الدوران حول منطقة الجسر وسيتم توجيه حركة السير للاتجاهات الأربع ( عمان ، الزرقاء ، ماركا ، الرصيفة ) من خلال الإشارات الارشادية اللازمة على جوانب الرامبات.


واشارت الوزارة إلى انه تم توفير جميع عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة ، داعية الاخوة المواطنين الى التقيد بتوجيهات إدارة السير.


وتنصح الوزارة الاخوة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة مثل تحويلة ماركة الجديدة وطريق الزرقاء _بيرين شفا بدران ( والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور ) وطريق ياجوز _صويلح وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما امكن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320201512550692194206

توضيح هام من الأمانة حول خدمات المهن

pic_138936_738522_highres

الخصاونة: لقاء هام مع جلالة الملك بعد قليل

3202017215340642987402

توضيح حكومي بشأن أقساط المدارس الخاصة

02eecde2-80ea-4ee0-aaaf-f4ec1da6ad75

وزير الداخلية يلتقي السفير القطري

بلدية-اربد-الكبرى

مجلس هاشمية إربد يُعلّق جلساته احتجاجا على سوء الخدمات

12202023113813918964151

كم تبلغ قيمة مخالفة رمي المهملات من المركبة ؟

أخبار متعلقة
f1d660ed-00c6-4e0b-8680-83357fc6726c

الأمانة: استكمال العمل بوصلة المحطة مساء اليوم

1220205132637838752845

الدوريات الخارجية تضبط مركبات تسير بسرعات عالية

12202014175845624616751

مداهمات أمنية والقبض على مطلوبين بعد مقاومة رجال الامن

QicpD57vay0QBYADmELpV15KoHwpLjiGgSZHuchf

الكشف عن آخر تطورات قضية فتى الزرقاء

5fdee9dc2359c

إنهاء العمل بجزء من مشروع الباص سريع التردد

1220209144514607176506

مواطن يحرق نفسه في الشارع العام بعمان