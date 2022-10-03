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الإثنين، 03-10-2022 10:16 م

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان – الزرقاء

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الوكيل الاخباري - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، اعمال جزء من مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم الانتهاء من اعمال المسارب الدائمة، على أوتستراد عمان – الزرقاء، في المنطقة الواقعة من بداية تقاطع نفق ابو صياح إلى مدخل حي العراتفة، ضمن الحزمة الثالثة.

وأشارت، إلى أن الأعمال شملت تنفيذ ثلاثة مسارب للمسرب المتجه من الزرقاء الى عمان، وأعمال تصريف مياه الامطار، وخطوط الخدمات، وتأثيث عناصر السلامة العامة والانارة، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

فيما أعلنت الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن إجراء تحويلات مرورية على أوتستراد عمان – الزرقاء، ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان و الزرقاء / الحزمة الثالثة، اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت، أنه سيتم تحويل حركة السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الى المسارب الدائمة المنشأة حديثا لتبدأ من منطقة مدخل حي العراتفة / قبل حديقة الحيوان إلى بداية تقاطع نفق ابو صياح.

وأشارت، إلى أنه تم تقسيم الاعمال في المشروع على عدة مراحل لضمان ديمومة الحركة المرورية.

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