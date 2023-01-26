الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 03:32 م

تحويلات مرورية في عمّان الجمعة والسبت - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير، إنه سيتم تحويل السير القادم من الجامعة الأردنية باتجاه شارع الرياني ومن ثم يساراً باتجاه شارع مفلح اللوزي، وتحويل السير القادم من صويلح باتجاه شارع علي الخوالدة ثم يساراً باتجاه شارع محمد بن رافع.اضافة اعلان


وبينت الإدارة، أن ذلك يأتي بسبب اعمال فك لجسر المشاة الواقع في شارع الملكة رانيا وتحديدا مقابل محكمة شمال عمان، اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة وحتى الساعة 5 فجراً، وتستكمل الأعمال يوم السبت من الساعة 1 فجراً ولغاية الساعة 5 فجراً.

ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات والتقيد بالشواخص المرورية.

 




 

 


 

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