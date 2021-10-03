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الأحد، 03-10-2021 11:15 ص

تحويل الدعم النقدي عن شهر أيلول للمستفيدين من المعونة الشهرية

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الوكيل الإخباري - حول صندوق المعونة الوطنية، الدعم النقدي عن شهر أيلول، للأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة إلى المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية ومكاتب البريد.

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وقال مدير عام الصندوق بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، اليوم الأحد، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة والتي تم تحويل الدعم النقدي لها 107 آلاف أسرة، بمبلغ شهري مقداره 8.600 مليون دينار.


وأضاف ان الصندوق مستمر باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، حيث يقوم بدراسة الطلبات المقدمة له، وإعطاء الأولوية حسب شدة الحاجة.


وأكد الضمور، أنه يحق لأية أسرة تضررت من إيقاف أو تخفيض قيمة المعونات المالية الشهرية المتكررة تقديم اعتراض إلكتروني على موقع الصندوق، ليتم النظر به واتخاذ الإجراء المناسب.

 

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