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السبت، 25-09-2021 10:40 ص

المفلح: ضبط أحد موظفي وزارة التنمية يقوم بالتسول

تسول


الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إنه تم ضبط 492 متسولاً في كافة أنحاء المملكة منذ 13 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما ضبط 10 آلاف و5 متسولين منذ بداية العام الحالي.

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وأشار المفلح إلى أن من بين المتسولين المضبوطين، موظف يعمل في وزارة التنمية الاجتماعية ويقوم بالتسول.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه تم رفد وزارة التنمية الاجتماعية بكوادر اضافية لمكافحة تسول، وزيادة مرافقة الأمن العام والشرطة النسائية لهذه الفرق.


وبين أن وحدات مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وعند ضبط المتسول في حال كان حدث يتم إجراء الضبط الورقي واعلام قاضي محكمة الأحداث، والإبقاء عليه في مراكز الأحداث، ومن ثم عرضه على قاضي الأحداث والالتزام بقراره، أما في حال كان بالغاً يتم تحويله للمراكز الأمنية وعرضه على المحكمة واتخاذ الاجراء المناسب بحقه.


ولفت إلى أنه عند ضبط المتسول يتم وضع في حال كان مكرراً للتسول أو يقوم به لأول مرة، وهناك 3 قوانين بالتعامل مع المتسولين، قانون الأحداث، وقانون العقوبات، وقانون الاتجار بالبشر.

 

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