تحويل 6 حالات للمدعي العام مشتبه بانتحالها شخصية آخرين في بلدية باب عمان

الوكيل الاخباري - كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب، عن تحويل (6) حالات إلى المدعي العام مشتبه بانتحالهم شخصية آخرين بغرض الاقتراع، كما تم التعامل الفوري مع حالات رفضت استخدام الخبر الخاص بعد الانتهاء من الاقتراع مباشرة، في وقت جرى ضبط محاولة لتصوير ورقة اقتراع في معزل من أحد المقترعين.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة بأن لجان الاقتراع في بلدية باب عمان، سجلت عدداً من المخالفات خلال ساعات الاقتراع، وأن كوادر الهيئة تعاملت مع مختلف الملاحظات التي وردت من المراقبين والصحفيين إلى غرفة العمليات الرئيسية، وتمت معالجتها جميعا بشكل فوري دون أن تؤثر على سير العملية الانتخابية.



وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت إغلاق مراكز وصناديق اقتراع انتخابات رئاسة بلدية باب عمان، بنسبة اقتراع بلغت (64,17%)، حيث باشرت اللجان عمليات فرز النتائج فور إغلاق الصناديق، ليصار إلى تجميعها على مستوى المركز، ثم تجميع النتائج من قبل لجنة الانتخاب على مستوى البلدية التي تقوم بدورها بإعلان النتائج الأولية، ورفعها إلى مجلس مفوضي الهيئة لاعتمادها كنتائج نهائية.



وبيّن الرواشدة، بأن عدد المقترعين في انتخابات رئاسة بلدية باب عمان قد بلغ (5907) مقترعين من أصل (9205) ناخبين وناخبات مسجلين في جداول الناخبين، في حين بلغ عدد المقترعين من الذكور (2709) مقترعا، بنسبة بلغت (29.4%)، و (3198) مقترعة من الإناث، و بنسبة اقتراع بلغت (34.7%).

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