جرش: 11% نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن نسبة الاقتراع في انتخابات بلدية باب عمان وصلت إلى 11 بالمئة لغاية الساعة 11 صباحا.

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وأكد الرواشدة أن الإقبال على الاقتراع ضعيف وسيكون هناك استمرارية في التواصل مع جميع وسائل الإعلام وتزويدهم بالمعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية، خاصة نسب الاقتراع.



من جهته، قال رئيس لجنة انتخابات باب عمان الدكتور عقلة القادري، إن هناك متابعة لمجريات عملية الاقتراع بشكل مستمر، وسيتم التعامل مع جميع الملاحظات التي قد ترد، لضمان سير اجراء الانتخاب بسهوله ويسر.