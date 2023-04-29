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السبت، 29-04-2023 07:24 ص

المستقلة للانتخاب: فتح صناديق الاقتراع لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فتح صناديق الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان في تمام الساعة السابعة صباحا وبدء استقبال الناخبين في 7 مراكز اقتراع داخل حدود البلدية، في وقت جرت أول عملية اقتراع في صندوق رقم 7 في مدرسة مرصع الثانوية للبنين. 

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وأكدت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة بأنها اختبرت الاستعدادات الفنية كافة، كما جرى اختبار جاهزية الربط الإلكتروني بعد توزيع الكوادر المشرفة على العملية الانتخابية، واستكمال مديرية العمليات الانتخابية من تأمين مراكز الاقتراع بجميع متطلبات اليوم الانتخابي.


وشدد الرواشدة على التزام رؤساء اللجان، في جميع صناديق الاقتراع باطلاع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والإعلاميين المعتمدين المُصرح لهم بالدخول لغرف الاقتراع للاطلاع على خلو صناديق الاقتراع وإقفالها قبل بدء عملية الاقتراع.


وبحسب "المستقلة للانتخاب" فإنه يتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين (9205) ناخبا وناخبة، وعدد المراكز الانتخابية (7) مراكز، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع  (26) صندوقا موزعة ضمن الدائرة الخامسة لبلدية باب عمان.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان الجاري، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.


 




 

 


 

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