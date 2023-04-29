السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : القبض على مواطن طعن زوجته 3 طعنات بمحافظة البلقاء

"الصحة" السودانية: 528 قتيلا منذ بدء الاشتباكات

الملك يستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي

تجهيز طائرة إجلاء أردنية ثامنة قد تقلع للسودان الأحد

ألمانيا تعتزم عقد اتفاقيات هجرة خارج إطار الاتحاد الأوروبي

الامن العام : 3 اصابات بإطلاق نار في حفل زفاف بمنطقة المشارع

المعايطة: 16 حزبًا صوبت أوضاعها

أول ظهور لأردوغان بعد وعكة صحية

نسبة الاقتراع تتجاوز 64% بعد إغلاق صناديق انتخاب رئيس بلدية باب عمان

وزير التربية: تطبيق 10 تخصصات مهنية جديدة العام المقبل

السبت، 29-04-2023 06:13 م

53% نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان

42023297285877353947


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان، وصلت إلى 53 بالمئة لغاية الساعة الخامسة والنصف مساء.

وأكد رئيس لجنة انتخابات بلدية باب عمان الدكتور عقلة القادري، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، ولم يتم التعامل مع أية ملاحظات، أو مشاكل فيها.

وثمن دور وسائل الإعلام وتواصلها المستمر منذ بدء عملية الاقتراع لنقل مجريات الانتخابات والنسب أولا بأول.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231038311691768

الامن العام : القبض على مواطن طعن زوجته 3 طعنات بمحافظة البلقاء

w

الملك يستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي

ww

تجهيز طائرة إجلاء أردنية ثامنة قد تقلع للسودان الأحد

4202328182647359499439

الامن العام : 3 اصابات بإطلاق نار في حفل زفاف بمنطقة المشارع

1202323175352800525982

المعايطة: 16 حزبًا صوبت أوضاعها

4202329122521885053389

نسبة الاقتراع تتجاوز 64% بعد إغلاق صناديق انتخاب رئيس بلدية باب عمان

أخبار متعلقة
001

نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان في جرش تصل لـ38%

image - 2023-04-29T120536.717

جرش: 11% نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان

انتخابات 8

المستقلة للانتخاب: فتح صناديق الاقتراع لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

انتخابات6

انتخاب رئيس جديد لبلدية باب عمان اليوم

001

المستقلة للانتخاب: إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان يوم السبت القادم

644154f6c7a73

انتهاء مهلة لتقديم ملفات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها