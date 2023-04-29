53% نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان، وصلت إلى 53 بالمئة لغاية الساعة الخامسة والنصف مساء.



وأكد رئيس لجنة انتخابات بلدية باب عمان الدكتور عقلة القادري، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، ولم يتم التعامل مع أية ملاحظات، أو مشاكل فيها.



وثمن دور وسائل الإعلام وتواصلها المستمر منذ بدء عملية الاقتراع لنقل مجريات الانتخابات والنسب أولا بأول.

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