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السبت، 29-04-2023 08:03 م

المعايطة: 16 حزبًا صوبت أوضاعها

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن عدد الأحزاب التي وفقت أوضاعها مع قانون الأحزاب الجديد، لغاية اليوم السبت بلغت 16 حزبًا، وذلك قبل أن تنتهي المدة المحددة في الـ14 أيار المُقبل.

واستعرض المعايطة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: "المشاركة السياسية الحزبية"، ضمن فعاليات منتدى تواصل "الواقع والتطلعات"، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، أبرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ودورهما في تمكين المرأة والشباب، بحسب ما ورد في بيان للهيئة اليوم السبت.

وأكد أن الهيئة أصبحت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولية الهيئة هي تنفيذ القوانين وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في عمل الأحزاب، منوهًا إلى أن التمـويل المالي للأحزاب مرتبط بمشاركة الحزب في الانتخابات النيابية وعدد الأصوات التي يحصل عليه.

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