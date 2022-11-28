الإثنين 28-11-2022
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الصفاوي : مبادرة لتأهيل أقدم دار سينما في الأردن
تخريج المشاركين في برنامج أبدِع التدريبي لعام 2022
رئيس هيئة الأركان يسلم الشهادات لخريجي ضباط فرسان المستقبل
حداد : اللون والطعم لا يكفيان لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون أصليا
أخبار الشركات
أخبار الشركات
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تحت رعاية سامية.. انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب العرب في البحر الميت
السفارة القطرية تحتفي بانطلاق المونديال بخيمة ضخمة
كورونا
كورونا
المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد
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